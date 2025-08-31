Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Mağaza açılışı kaosa döndü: Sınırlı sayıdaki indirimli ürünler vatandaşları çileden çıkardı

'da yeni açılan bir mağazanın indirimli ürünleri sınırlı sayıda olunca müşteriler etti. Mağazanın açılışı için gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu ancak hayal kırıklığına uğradı. Sınırlı sayıda ürün ve uzun kuyruklar açılışı kaosa çevirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş mağazası, yeni mağazasının açılışında müşteri çekebilmek için kampanya ve yaptı.

ÜRÜNLER HIZLICA TÜKENDİ

100 liraya bavul, fincan takımı veya farklı bir ürün almak için sıraya girenler, 5-10 kişiden sonra ürünlerin 'tükendi' denmesinden şikayetçi oldu. Yapılan kampanyaların inandırıcı olmadığını ve insanları kandırdığını dile getiren vatandaşlar, sadece algı yaptıklarını söyledi.

Sayılı sayıdaki ürünlerden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturup birbirini ezenler ise sonunda isyan etti. Yeterli eleman bulundurulmaması, içerisinin havasız olması ve kimsenin yardımcı olmaması insanları çileden çıkarırken, 2,5 saattir sırada beklediğini söyleyenler ateş püskürdü.

Alışveriş mağazası ise yaşanan yoğunluğu güzel bir anmış gibi 'Teşekkürler Demirtaş' notuyla paylaştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İznik Gölü gizemini saklamıyor: Sular çekildi, yılların sırrı ortaya çıktı!
Esnafın anlaşmazlığı kavgaya dönüştü! Sokak ortasında saç saça baş başa birbirlerine girdiler
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.