Esnafın anlaşmazlığı kavgaya dönüştü! Sokak ortasında saç saça baş başa birbirlerine girdiler

Olay, Antalya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bölgede kuaförlük yapan biri yabancı uyruklu olmak üzere iki esnaf grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kadın ve erkeklerin bulunduğu gruptakilerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde bir kişinin kadını saçlarından tutup yere yatırarak darp ettiği, bir tarafta ise iki kadının birbirinin saçlarından tutup kavgayı sürdürdüğü görüldü.

Kavga, araya başkalarının girmesiyle sona ererken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine işlem yapılmadığı öğrenildi.