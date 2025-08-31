Hakkari'de iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Olay, dün ilçenin en yoğun bölgelerinden Özgürlük Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada kimliği belirsiz bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.