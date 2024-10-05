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15 yaşındaki kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Ekim 2024 03:48 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 03:57
15 yaşındaki kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Burdur’un Çavdır ilçesinde tartışan 15 yaşındaki iki kuzen arasında bıçaklar çekildi. Kuzeni tarafından bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan diğer çocuk ise yakalanarak gözaltına alındı.

Burdur’un Çavdır ilçesinde saat 18.15 sıralarında sebze halinde çalışan yabancı uyruklu kuzenler S.E. (15) ile Muhammed Elmuheymi (15) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.E. kuzeni Muhammed Elmuheymi’yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

BIÇAKLANAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ 

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulans ile Çavdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhammed Elmuheymi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Olay yerinden kaçan S.E. ise jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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