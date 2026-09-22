Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay: "ihmali olan kim varsa gereği yapılacak"

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Manisa'da silahlı saldırı sonucu yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Manisa'nın Turgutlu ilçesine giderek, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarındaki yaşanan olayla ilgili olarak incelemelerde bulundu. Olay yerine giden Bakan Yardımcısı Tuncay, yetkililerden bilgi aldı. Ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne geçerek tedavileri süren öğrencileri ziyaret eden Bakan Yardımcısı Tuncay, ailelerle bir araya geldi.

"İHMALİ OLAN ANNESİ BABASI, ATIŞ TALİMİ YAPTIRAN AKRABALARI GÖZALTINDA"

Hastane çıkışı açıklama yapan Bakan Yardımcısı Tuncay, yaralanan öğrencilere Adalet Bakanı Akın Gürlek adına da geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatlarıyla toplumda hassasiyet oluşturan tüm konuların üzerine kararlıkla gittiklerini vurgulayan Bakan Yardımcısı Tuncay, bu ve benzer olaylarla ilgili yapılan düzenlemeyi hatırlatarak şöyle konuştu:

“Öncelikle çocuklarımıza, ailelerine, milletimize geçmiş olsun dileklerimi Sayın Bakanımız Akın Gürlek adına arz ediyorum. Ailelerimizi ziyaret ettik, çocuklarımızı ziyaret ettik. 11 yaralı çocuğumuz var, 3 çocuğumuzun durumu ağır. İnşallah onlar da iyileşme sürecindeler, o konuda da bilgi aldık. Şimdi Manisa'ya, durumu ağır olan çocuklarımızı ziyarete gideceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Sayın Adalet Bakanımızın liderliğinde toplumda yara olmuş tüm konulara dokunmaya, değinmeye, parmak basmaya çalışıyoruz. Bu konulardan bir tanesi de Sayın Bakanımızın göreve başlaması sürecinden sonra bu tür olaylarda ailelerin sorumluluğunu artıran TCK'nın 233/4. maddesi düzenlemesi oldu. Diğer tüm konularda da elimizden geleni yapacağız. Bu soruşturma da bu maddeler doğrultusunda devam edecek. Sorumlular şu anda gözaltında. Çocuğun ihmali olan annesi, babası, atış talimi yaptığı bildirilen akrabaları, ayrıca bu çocuğa av tüfeğini, av tüfeği fişeğini temin eden av tüfeği bayisi olmak üzere tüm sorumlular da gözaltında. Ayrıca bu konuda ihmali olan kim varsa, hangi konumda ve yerde olurlarsa olsunlar onlar hakkında da gereğine tevessül edilecek.” dedi.

Bakan Yardımcısı Tuncay, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.