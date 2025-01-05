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Adana'da korkunç kaza! 2 ölü, 1 yaralı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ocak 2025 23:55 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 23:57
Adana&#039;da korkunç kaza! 2 ölü, 1 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 

Adana'nın Seyhan​ ilçesinde Erkan E. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. 

SÜRÜCÜ​ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Yapılan ilk kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana'da korkunç kaza! 2 ölü, 1 yaralı - 1. Resim

YARARLILARDAN BİRİ KURTARILAMADI!

Araçta bulunan yaralılar Ahmet M. ve Deniz G. sağlık ekiplerince Adana​ Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Deniz G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ahmet M'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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