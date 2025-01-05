Adana'da korkunç kaza! 2 ölü, 1 yaralı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ocak 2025 23:55 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 23:57
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın Seyhan ilçesinde Erkan E. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı sonrası kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!
Yapılan ilk kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
YARARLILARDAN BİRİ KURTARILAMADI!
Araçta bulunan yaralılar Ahmet M. ve Deniz G. sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Deniz G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ahmet M'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: tgrthaber.com