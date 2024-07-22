Adana'da minibüsçüler arasında hat kavgası: Ortalık savaş alanına döndü!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Temmuz 2024 20:58 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 21:01
Adana'da yaşanan olayda, iki minibüsçü arasında hat kavgası gerginliğe neden oldu. Bir minibüsçünün, "Benim hattıma girdin" diyerek başka bir minibüse çarparak aynasını kırması ve camını indirmesi, iki durağın şoförleri arasında kavgaya yol açtı.
Adana’da dolmuşçular birbirine girdi. Kavgada gerginliğin tırmanması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı. Kavgada herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.
“BENİM HATTIMA GİRDİN”
Bir sürücü “Benim hattıma girdin” diyerek tartıştığı kişinin minibüsüne içinde yolcu varken aracıyla çarparak camını kırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayın ardından iki farklı minibüs durağının şoförleri arasında kavga çıktı.
SİLAHLI MÜDAHALE
Minibüs şoförleri, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda birbirine girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı