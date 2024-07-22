Adana'da minibüsçüler arasında hat kavgası: Ortalık savaş alanına döndü!

22 Temmuz 2024 20:58 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 21:01

Çanakkale depremi sonrası korkutan görüntüler! Bazı evlerde çatlak oluştu

Çanakkale depremi sonrası korkutan görüntüler! Bazı evlerde çatlak oluştu

Mersin'de Abdullah Öcalan sloganı atarak halay çeken gruba soruşturma: Çok sayıda gözaltı var!

Mersin'de Abdullah Öcalan sloganı atarak halay çeken gruba soruşturma: Çok sayıda gözaltı var!

Adana’da dolmuşçular birbirine girdi. Kavgada gerginliğin tırmanması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı. Kavgada herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

“BENİM HATTIMA GİRDİN”

Bir sürücü “Benim hattıma girdin” diyerek tartıştığı kişinin minibüsüne içinde yolcu varken aracıyla çarparak camını kırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayın ardından iki farklı minibüs durağının şoförleri arasında kavga çıktı.

SİLAHLI MÜDAHALE

Minibüs şoförleri, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda birbirine girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı.