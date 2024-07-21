Ağrı Dağı'nda 2 kişi kayboldu! Arama çalışmaları sürüyor
Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Temmuz 2024 10:15 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 10:15
Türkiye’nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı’nda tırmanış yapan bir grupta 2 kişi kayboldu. Zirveye yakın bir yerde kaybolan bir kadın ve bir erkek, AFAD’dan sevk edilen ekipler tarafından aranmaya devam ediyor.
Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken zirveye yakın noktada 5 bin 50 rakımda tipide kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na dün tırmanış yapan bir gruptan olumsuz hava koşullarında kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Yerli rehberlerden 2 kişi, sabah saatlerinde zirveye yakın bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlarken, Van AFAD'dan sevk edilen 10 kişilik dağcı grubu ile Ağrı AFAD'dan 4 kişilik ekip, 3 bin 200 rakımdan zirveye tırmanışa geçti.
Ekiplerin, 2 Türk vatandaşını arama kurtarma çalışması sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı