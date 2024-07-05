Akdeniz'in Kaş açıklarında deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 05:31 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 05:31
Son dakika deprem haberi... Akdeniz'de sabaha karşı bir deprem meydana geldi. Antalya Kaş açıklarındaki sarsıntının büyüklüğü 3.2 olarak açıklandı.
Akdeniz'de peş peşe depremler olmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi sabah 05.08 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir depremin kayıtlara geçtiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği 21.6 olarak bildirildi.
Kaynak: tgrthaber.com