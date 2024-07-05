Akdeniz'in Kaş açıklarında deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

05 Temmuz 2024 05:31 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 05:31

Akdeniz'de peş peşe depremler olmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi sabah 05.08 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir depremin kayıtlara geçtiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği 21.6 olarak bildirildi.