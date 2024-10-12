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Ambulansın önünü kesip saldırmışlardı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi: Tutuklandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ekim 2024 08:08 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 08:17

Bakan Yerlikaya Sosyal medyada yer alan ve Bursa’da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan 112 çalışanlarının darp edilmesiyle ilgili olarak; "ambulansın önünü kesen şüpheli şahısların S.Y. ve M.Y. olduğu tespit edilmiştir.  Şüphelilerden M.Y. tutuklanmış, S.Y. 'ye ise adli kontrol kararı verilmiştir." açıklamasını yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada yer alan ve Bursa’da kalp krizi​ geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan 112​ çalışanlarının darp edilmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. 

Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında darp görüntülerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı;

"Ambulans kamerasının görüntüleri Emniyet birimlerimizce incelenmiş, ambulansın önünü kesen şüpheli şahısların S.Y. ve M.Y. olduğu tespit edilmiştir.  Doktor ve Acil Tıp Teknisyenin hastayla ilgilendiği sırada ambulansın önünü keserek ambulans​ şoförünü darp eden şüpheliler yakalanmıştır. 

TUTUKLANDI

Şüphelilerden M.Y. tutuklanmış, S.Y. ‘ye ise adli kontrol kararı verilmiştir. Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı? diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır."

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Kaynak: tgrthaber.com
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