Ambulansın önünü kesip saldırmışlardı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi: Tutuklandı

12 Ekim 2024 08:08 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 08:17

Bakan Yerlikaya Sosyal medyada yer alan ve Bursa’da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan 112 çalışanlarının darp edilmesiyle ilgili olarak; "ambulansın önünü kesen şüpheli şahısların S.Y. ve M.Y. olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerden M.Y. tutuklanmış, S.Y. 'ye ise adli kontrol kararı verilmiştir." açıklamasını yaptı