Ankara'da akılalmaz kaza! Önce 3'üncü kata çarptı sonra düştü

02 May 2024 02:57 - Güncelleme : 02 May 2024 02:58

Türkiye'nin bir çok şehrinde görülen cisim şimdi de İstanbul'da!

Türkiye'nin bir çok şehrinde görülen cisim şimdi de İstanbul'da!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde gece yarısı panik yaşandı. Keklik Pınarı Mahallesi'nde bir şoförün kontrolünü kaybetmesiyle faciadan dönüldü.

Saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada alkollü olduğu iddia edilen sürücü, 9 numaralı 899 Caddesi üzerinde bulunan Level50 binasının otoparkına girdi. Otoparkta bulunan demirleri kırarak 902 Sokak'ta bulunan 4 numaralı Duru apartmanın 3’üncü katına çarpan 06 EBF 673 plakalı Fiat marka otomobil, binanın duvarını kırdı ve bahçeye düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ODADA KİMSE BULUNMAMASIYLA YARALANAN OLMADI

Kazada yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye sevk edildi. Binada maddi hasar meydana gelirken kırılan duvarın bulunduğu odada kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken tedbir amaçlı binanın otoparkı ise kullanıma kapatıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.