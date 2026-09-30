Ankara'da polise öldüresiye saldırı! 4 şehir eşkıyası tutuklandı

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İstanbul
Ankara Keçiören'de 'drift' atan sürücülerle polis memuru İ.U. ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taşla saldırıya uğrayan İ.U. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
İ.U. tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, polis İ.U.'nun kendisini korumak için tabancasıyla havaya 4 el ateş ettiği, saldırıya uğradığı taşın da muhafaza altına alındığı belirtildi.