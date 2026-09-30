Ankara Keçiören'de 'drift' atan sürücülerle polis memuru İ.U. ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taşla saldırıya uğrayan İ.U. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ankara'da polise öldüresiye saldırı! 4 şehir eşkıyası tutuklandı Ankara Keçiören'de 'drift' atan sürücülerle polis memuru İ.U. arasında çıkan tartışma sonucu polis memuru taşla saldırıya uğrayarak yaralandı. Olayda polis memuru İ.U. taşla saldırıya uğrayarak yaralandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Polis memuru İ.U. kendisini korumak için havaya 4 el ateş etti. Saldırıda kullanılan taş muhafaza altına alındı.

POLİSE SALDIRAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

İ.U. tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN 4 EL HAVAYA ATEŞ AÇTI

Öte yandan, polis İ.U.'nun kendisini korumak için tabancasıyla havaya 4 el ateş ettiği, saldırıya uğradığı taşın da muhafaza altına alındığı belirtildi.