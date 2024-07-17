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Ankara'da sağanak: Esenboğa Havalimanı adeta göle döndü

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Temmuz 2024 21:11 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 21:15

Ankara Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı gibi aniden bastıran yağışın etkisi altında kaldı. Esenboğa Havalimanı da yağıştan nasibini aldı.

Esenboğa Havalimanı yağan yağmurun ardından göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ankara için kuvvetli sağanak uyarısının ardından başkentte bastıran yağmur yolları ve caddeleri göle çevirdi. Başkentin birçok noktasında vatandaşlar kapalı mekanlarda beklemek zorunda kaldı.

Ankara'da sağanak: Esenboğa Havalimanı adeta göle döndü - 1. Resim

ARAÇLAR İLERLEYEMEDİ

Yağmura trafikte yakalanan vatandaşlar ise göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bastıran sağanak sonrası Ankara’nın Akyurt ilçesinde bulunan Esenboğa Havalimanı göle döndü. Araçlar havalimanında ilerlemekte güçlük çekti.

Ankara'da sağanak bastı Esenboğa Havalimanı adeta göle döndü - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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