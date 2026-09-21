Antalya'da sağanak mesaisi: Cadde ve sokaklar su altında kaldı

Antalya’nın Elmalı ilçesinde öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Pazar alanına ulaşan sular nedeniyle esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

YÜKSEK KESİMLERDEN GELEN SULAR CADDE VE SOKAKLARI BASTI

Elmalı ilçesi merkezinde aniden başlayan sağanakla birlikte yüksek kesimlerden gelen sular, caddelere doğru aktı. Kısa sürede sokaklarda biriken sular vatandaşları tedirgin ederken, pazartesi günü kurulan pazar yeri de yağıştan etkilendi. Alışveriş yapan vatandaşlar ve tezgâh açan pazarcılar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmazken, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda oluşan çamur ve birikintilerin temizlenmesi için çalışma başlattı.