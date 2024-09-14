Aşiret düğününde gelin ve damada takılanlar dudak uçuklattı! Paralar bavullarla taşındı

14 Eylül 2024 11:20 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 11:37

Van'da düzenlenen aşiret düğününde gelin ve damada takılanlar dudak uçuklattı. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı düğünde geline 2 kilo altın, damada ise 15 milyon TL takıldı.

Van'daki Gevdan Aşireti liderlerinden Şehmuz Işık'ın oğlu Ömer Işık, Mizgin Işık ile evlendi. Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı düğünde gelin ve damada takılanlar dudak uçuklattı.

PARALAR BAVULLARLA TAŞINDI

Van'daki Gevdan Aşireti liderlerinden Şehmuz Işık'ın oğlu Ömer Işık'ın düğününe aşiret liderleri, STK başkanları, iş adamları ve çok sayıda kişi katıldı. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 6 bin kişinin akın ettiği düğünde toplanılan paralar bavullara konularak taşındı. Takı töreninin ardından yüzlerce kişi halay çekti. Düğünde sosyal medya ve televizyonlardan tanınan Tıvorlu İsmail de vardı.

Düğün töreni sonunda açıklamada bulunan toy büyüğü iş adamı Veysel Ürüm, düğüne katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Paranın önemli olmadığını, birlik beraberliğin önemli olduğuna değinen damadın babası Gevdan Aşireti Kanaat Önderi Şehmuz Işık, “Siz değerli dostlarımızı aramızda görmekten onur duydum. Para önemli değil, önemli olan sizin gelmeniz, sizin dostluğunuzdur. Birlik ve beraberliğimizi paylaştığınız için hepinize minnettarım. Takı töreninde toplanılan paralar aşiretler arasındaki yardımlaşmadır, dayanışmadır” dedi.

GELİNE 2 KİLO ALTIN, DAMADART 15 MİLYON TL TAKILDI

Damada 15 milyon TL para takıldığını söyleyen damadın abisi Cigerhun Işık ise “Düğünümüze uzaktan ve yakından, yurtdışından katılım sağlayan bütün dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Düğünümüze yaklaşık 6 bin davetli katıldı. Küçükbaş hayvandan oluşmak üzere 2 ton et kestik. Damadımıza yaklaşık 15 milyon TL takıldı. Geline de 2 kilo altın da takıldı” diye konuştu.