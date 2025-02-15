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 | Banu İriç

Atatürk'ün şüphelendiği İngiliz kadın! Odasına bile sızmak istemiş, MİT raporlarında ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 1935 yılında Atatürk’ten mülakat talep eden İngiliz bir kadın hakkında hazırlanan istihbarat raporunu paylaştı. Raporda, Pera Palas’ta konaklayan kadının gazeteci olduğunu söylediği, ancak Atatürk’ün casus olabileceğinden şüphelenerek detaylı bir inceleme talep ettiği belirtiliyor. Kadının odasına da girme çabasında bulunduğu detayları yer aldı.

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Atatürk'ün şüphelendiği İngiliz kadın! Odasına bile sızmak istemiş, MİT raporlarında ortaya çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 18:31
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 18:44

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 1935 yılında Atatürkten mülakat talep eden İngiliz bir kadın hakkında hazırlanan istihbarat raporunu yayımladı. MİT’in resmi internet sitesinde “Özel Koleksiyon” bölümünde paylaşılan belge, İstanbul Büro Amirliği tarafından 31 Mayıs 1935 tarihinde düzenlenmiş. Raporda, İngiliz bir gazeteci olduğunu belirten ve Pera Palas’ta konaklayan kadının Atatürk’le görüşme talebinde bulunduğu, ancak Atatürk’ün bu kişinin casus olabileceği yönünde şüphe duyduğu ifade ediliyor.

ODASINA GİRMEK İSTEMİŞ

Atatürk’ün, görüşme kararı vermeden önce kadının geçmişi, yazışmaları ve evraklarının incelenmesini istediği belirtilen raporda, polisle herhangi bir paylaşım yapılmadığı da vurgulanıyor. Araştırmalar sonucunda ilgili bilgiler Atatürk’e iletilmiş ve kendisinin bu detayları “enteresan” bulduğu aktarılmış. Raporda ayrıca, söz konusu kadının ülkeden ayrılmasına iki gün kaldığı, ancak yazışmalarının takip edilmeye devam edileceği ve mümkün olması durumunda odasına girme girişiminde bulunulacağı bilgisi yer alıyor. Kadının fotoğrafları da incelemeye sunulmuş.

İŞTE İSTİHBARAT RAPORUNDA YER ALAN İFADELER

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

Söz konusu 31 Mayıs 1935 tarihli raporda şu ifadeler yer aldı:

"Emrinizden 4 saat sonra Bay Kılıç Ali ile görüşebildim. Aşağıdaki emri aldım. İngiliz gazetecisi olduğunu söyleyen ve Perapalas'ta katibi ile oturan bir kadın Atatürk'ten mülakat istedi. Atatürk, bunun bir casus olduğuna kanidirler. Kabul edip etmemek kararını vermeden evvel bu kadın hakkında etraflı tafsilat verilmesini, muhaberesinin gözden geçirilmesini, evrakının yoklanılmasını, sefaretle münasebetinin bulunup bulunmadığının tespitini istiyorlar. Polise de haber verilmediğini ilave ettiler. 3 saat sonra netice elde ettim fakat bu neticeyi ancak saat 22.00'de verebildim. Bay Kılıç Ali'nin cevabı şöyle oldu, 'Atatürk yazınızı okudu, enteresan buldu, çok memnun oldu, teşekkür ediyor. Muhabere ve evrakı hakkında görüştüğümüz gibi hareket edilmesini istiyorlar' dediler.
Bay Kılıç Ali'ye verdiğim ve bağlı olarak takdim eylediğim tafsilat, kadınların vaziyetlerini kafi derecede aydınlatmaktadır. Kadının ayrılmasına da 2 gün kalmıştır. Bununla beraber gelecek ve gidecek mektuplarını elde etmeyi temin ettim. Fırsat hasıl olursa odasına da girmeye çalışacağım. Kadınların birer fotoğraflarını sunuyorum, bilgi olarak arz eylerim."

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Sıkça Sorulan Sorular

MAH NE ZAMAN KURULDU?
1925 yılı sonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, gelişmiş devletlerdeki gibi çağdaş bir istihbarat örgütü kurulması talimatını verdi. Bunun üzerine Avrupa ülkelerinde eğitilen kadroların da katılımıyla, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın 6 Ocak 1926 tarihli emri doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk istihbarat kuruluşu olan Millî Emniyet Hizmeti Riyaseti (MEH/MAH) kuruldu.
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