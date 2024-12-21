Azerbaycan'da deprem oldu: Iğdır sınırı sallandı! AFAD'dan açıklama

21 Aralık 2024 02:23 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 03:17

Son dakika haberine göre Azerbaycan'ın Kelbecer şehrinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Türkiye'nin Iğdır sınırına yakın bir mesafede de hissedildi. AFAD ayrıntıları açıkladı.

Azerbaycan'ın Türkiye sınırında yer alan Kelbecer bölgesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem üssünün Iğdır’a yaklaşık 110 kilometre mesafede olduğu bildirildi. AFAD sarsıntının derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı. Yetkililer, sarsıntının yerel saatle öğle saatlerinde gerçekleştiğini belirtirken, bölgeden şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi. Deprem çevre illerde de hafif şekilde hissedildi. Azerbaycan yetkilileri, önlem amacıyla bölgede incelemeler başlattı. İlgili Haberler Son dakika | Denizli'de deprem oldu, AFAD'dan ilk açıklama geldi Denizli'de peş peşe korkutan depremler! Uzman isimden açıklama geldi