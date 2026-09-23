Aziz İhsan Aktaş'a suikast iddiasıyla tutuklanan Selahattin Yılmaz tahliye edildi! İlk ziyareti Bahçeli'ye yaptı

İBB başta olmak üzere birçok CHP'li belediyenin soruşturma konusu edildiği rüşvet ve yolsuzluk çarkının kilit ismi iş insanı Aziz İhsan Aktaş'a suikast iddiasıyla 13 aydır tutuklu bulunan Selahattin Yılmaz ve Cem Duman hakkında avukatların itirazı üzerine 16 Eylül'de tahliye kararı verildi.

Yılmaz, tahliyesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Gelişme, Selahattin Yılmaz'ın avukatı Mehmet Yaşar Koçak tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

"İSTİŞARELERDE BULUNDUK, HAYIR DUALARINI ALDIK"

Söz konusu paylaşımda, "Müvekkilim Selahattin Yılmaz Reis ile birlikte tahliye sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli beyefendiyi makamında ziyaret ettik. İstişarelerde bulunduk hayır dualarını aldık." ifadeleri yer aldı.