Bakan Fidan'dan New York'ta diplomatik temaslar

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İstanbul
Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kritik temaslarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.
New York kentindeki temaslarını sürdüren Bakan Fidan, daha sonra Sekizli Grup Eşgüdüm Toplantısı'na katıldı.
Fidan; Türkiye, Mısır, Katar, Pakistan, Ürdün, BAE, Suudi Arabistan, Endonezya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda diplomatik temaslarda bulundu.