Bakan Murat Kurum İBB'yi uyardı: Suçüstü yakalandılar!

06 Eylül 2024 22:05 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 22:11

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Vaniköy'deki inşaat sonrası tırmanan kaçak yapı gerginliğiyle konuştu. "İBB'yi uyarıyorum" diyen Kurum bölgeye yıkıma gidildiğinde İBB ekiplerinin görevlerini yerine getirmemelerinde suçüstü yakalandıklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Boğazı'na bakan Vaniköy'deki kaçak yapı meselesinde İBB'nin göz yumduğu iddiasıyla başlayan tartışmayla ilgili uyarılarda bulundu. Vaniköy'deki yapının yıkımının tamamlandığını söyleyen Kurum bunun bir çevre katliamı olduğunu vurgulayarak "İBB'yi uyarıyorum. Boğaz'da kaçak yapı varsa müsaade etmeyin." şeklinde konuştu.

"BOĞAZIN EN GÜZEL YERİNDE İZİN VERİLMİŞ"

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin tartışmalar devam ediyor. Habertürk TV'de programa konuk olan Bakan Kurum, konuya ilişkin son durumu değerlendirildi. Yaşananların çevre katliamı olduğu ve İBB'nin görmezden geldiğini söyleyen Kurum şunları belirtti:

"Boğazın en güzel yerinde basit tadilat diye izin verilmiş. İşin içeriğine girdiğinizde basit tadilat olmadığı, tüm kamuoyunun tartıştığı bir olaydan bahsediyoruz. Buradaki yetki İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde. 90 süre içinde basit tadilatı yapın demişler. Kaçak yapıları, kesilen ağaçları görmemişler. Günlerce kamuoyunda tartışılmış. Ağaçlar kesiliyor, çevre katliamı var. Buna ilişkin kimse tedbir almıyor, denmiş. Görmezlikten gelinmiş. Yetki Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde. Herkes konuya müdahil oldu, sadece biz değil. Biz görür görmez, burada kaçak yapı inşaatı, ağaçların kesilmesi söz konusu diye yazılı, sözlü Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nü uyarıyoruz. 'Burada acilen tedbir alın ve bu kaçak binaların yıkımını gerçekleştirin' diyoruz. Yaklaşık bir ay önce diyoruz bunu. 'Kaçak binaları yıkın' diyoruz ve izliyorlar. Sanki buradaki çevre katliamına göz yumanlar onlar değilmiş gibi izliyorlar. Diyoruz ki, 'Yık, yıkmazsan biz yıkarız'. Ki inşaatı durduran biziz. Süre veriyoruz 'yık' diyoruz. Maalesef ilgilenen, o tarafa bakan yok."

"SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR"

Bakan Kurum yıkıma gittiklerinde İBB ekiplerinin apar topar "biz de yıkıma gelmek istiyoruz" dediğini belirterek şunları söyledi:

"Bu inşaatı yıkmaya gidiyoruz, yıkım ekipleri ile birlikte Vaniköy'e gidiliyor ve yıkım sürecini başlatıyoruz. Sanki bu süreçte onları engelleyen varmış gibi, biz oraya gidince, apar topar 'biz de yıkıma gelmek istiyoruz' deniyor. Senin elinden tutan mı vardı? Niye yıkmadın buraya kadar? Nasıl algıyı yürütürüz, bakanlık söyledi ama biz o işin önüne atlatırız, geçeriz anlayışıyla oraya geliyorlar. Çok açık söylüyorum. Bunlar suçüstü yakalandılar. Boğaz'da onlarca örneği var."

"İBB'Yİ UYARIYORUM"

Kurum, İBB'yi bu duruma müsade etmemesi için uyararak sözlerini şöyle sürdürdü:

"İBB'yi uyarıyorum. Boğaz'da kaçak yapı varsa müsaade etmeyin. Varsa yapılan durdurun ve o kaçakların yıkımını gerçekleştirin. Buradan Habertürk'ten tüm Türkiye duysun. Varsa kaçak yapı durdursunlar. Yarın biz yıkıma gittiğimizde bizim peşimizden gelmeyin. Arkadaşlarımız bütün Boğaz'da çalışıyor, imara aykırı ne varsa gidip tespitlerimizi yapıyoruz. Gereken işlemi yapacağız. Buradan uyarmış olalım. Kendilerini göreve davet ediyoruz. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkisi sınırında olan İstanbul Boğazı'na sahip çıksınlar. Aksi halde biz müsaade etmeyeceğiz. Bunların tek adamı şov yapmak. Engelleyen yok ki. Yazmışım, durdurmuşum, mühürlemişim 'yık' demişim. Tebligat yapmışım."