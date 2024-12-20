Binlerce kişinin kullandığı Güney Kurtalan Ekspresi’nde yeni düzenleme!

20 Aralık 2024 20:15 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 20:24

Güney Kurtalan Ekspresi'nde kalkış saatlerinde değişiklik yapıldı. Güney Kurtalan Ekspresinde yolcuların seferleri sırasında kullandığı vagon tiplerine göre fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. İşte detaylar…

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Güney Kurtalan Ekspresi'nin kalkış sefer saatlerinde düzenlemeye gitti. Türkiye'nin önemli ve nostalji tren hatlarından biri olan Güney Kurtalan Ekspresi, TCDD tarafından yapılan düzenlemeyle hareket saatlerinde değişik yaptı.

DİYARBAKIR 165 TL OLARAK BELİRLENDİ

Yeni düzenlemeye göre, salı ve perşembe günleri hariç her sabah Kurtalan'dan hareket eden tren, Batman'a yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğun ardından 11.00'de varıyor. Batman'a yapılan yolculuk için 90 lira ücret alınırken, Diyarbakır'a yapılacak yolculuk ise 165 lira olarak belirlendi.

KONFORLU ULAŞIM

Güney Kurtalan Ekspresi, Kurtalan'dan Ankara'ya yapılan uzun mesafe yolculuklarıyla da dikkat çekiyor. Bu güzergah üzerindeki tren yolculuğu yaklaşık 26 saat sürerken, 480 liralık bilet ücretiyle ulaşım sağlanabiliyor.

Güney Kurtalan Ekspresinde yolcuların seferleri sırasında kullandığı vagon tiplerine göre fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Koltuklu, yataklı ve örtülü kuşetli vagonlar arasındaki ücret farkları, yolcuların tercihlerine göre farklı seçenekler sunuyor.