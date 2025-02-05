BUDO duyurdu: 8 sefer iptal edildi!

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacak.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilmeyecek.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Birçok kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Gümüşhane, Ordu, İstanbul, Konya, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Hakkari, Düzce, Trabzon, Sinop, Yalova ve Adana'da eğitime ara verildi.