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BUDO duyurdu: 8 sefer iptal edildi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Şubat 2025 23:38 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 23:38
BUDO duyurdu: 8 sefer iptal edildi!

Olumsuz hava koşulları deniz seferlerini durdurdu. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 8 seferi iptal edildi. Birçok kentte de okullar tatil edildi. BUDO internet sayfasında iptal edilen seferler yer aldı...

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin yarınki 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 
 
BUDO duyurdu: 8 sefer iptal edildi! - 1. Resim

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacak.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilmeyecek. 

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Birçok kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Gümüşhane, Ordu, İstanbul, Konya, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Hakkari, Düzce, Trabzon, Sinop, Yalova ve Adana'da eğitime ara verildi. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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