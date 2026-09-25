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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 15:45

Burdur merkezli 2 ilde 566 milyon TL'lik bahis operasyonu: 11 şüpheliye gözaltı

Burdur merkezli 2 ilde 566 milyon TL işlem hacmi tespit edilen yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 11 şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 15:45

merkezli 2 ilde düzenlenen toplam 566 milyon TL işlem hacmi tespit edilen operasyonunda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçu çerçevesinde yürütülen soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka ve finans hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

PARA TRANSFERLERİ

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu hesapların organizasyonel bir yapı içerisinde para transferlerinde araç olarak kullanıldığı tespit edilirken, 14 şüpheli hakkında operasyon kararı verildi. Bunun üzerine Burdur merkezli olmak üzere 'nın da dahil olduğu 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Burdur'da 12, Antalya'da ise 2 olmak üzere toplam 14 şüpheli hedef alındı. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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#yasa dışı bahis
#Antalya
#Burdur
#Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı
#Burdur İl Jandarma Komutanlığı
#Gündem
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