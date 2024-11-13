Büyük sürgünün 80. yılı! Ahıskalı Türkler vatan hasretini ilk günkü gibi yaşıyor

13 Kasım 2024 15:10 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 15:24

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) lideri Josef Stalin tarafından 80 yıl önce ana vatanlarından koparılan Ahıskalı Türkler hala sürgünün acısı ve vatan hasretini ilk günkü gibi yaşıyor. Büyük Ahıska Sürgünün 80. Yılı başta Türkiye, Gürcistan ve Kazakistan olmak üzere Türk Dünyası’nın her yerinde anılıyor. Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından organize edile anma etkinlikleri ilk Türkiye’de Ahlat’da başladı. Ahıska Türklerinin Sürgününün 80. Yılı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliği ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) öncülüğünde,Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB),Kültürler Arası Ağa Derneği iş birliğinde,TİKA destekleri, 2.Uluslararası Ahıska Türklerinin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu düzenlenecek.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından organize edile anma etkinlikleri ilk Türkiye’de Ahlat’da başladı. Ahıska Türkleri “Milli Ağaçlandırma Günü” nedeniyle ilçenin Kulaksız Mahallesi’nde bin 300 dekar alanda ‘DATÜB Hatıra Ormanı’ oluşturuldu.DATÜB sürgünün 80 yılında Gürcistan’ın başkenti ve Ahıska’da bir dizi anma programları düzenleyecek. DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un katılımlarıyla başlayacak etkinliklerde sürgünde yaşanan acılar ve süreç değerlendirilecek. AHISKA TÜRKLERİNİN SÜRGÜNÜNÜN 80. YILI İÇİN SEMPOZYUM DÜZENLENECEK Ahıska Türklerinin Sürgününün 80. Yılı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliği ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) öncülüğünde,Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB),Kültürler Arası Ağa Derneği iş birliğinde,TİKA destekleri, 2.Uluslararası Ahıska Türklerinin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu düzenlenecek. TARİH BELLİ OLDU Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından 30 Kasımda Kazakistan’ın Çimkent şehrinde sürgün anma etkinlikleri çerçevesinde programlar düzenlenecek. Yine anma etkinlikleri çerçevesinde Özbekistan, Kızgızistan, Azerbaycan, KKTC, Rusya Federasyonu, ABD ve AB ülkeleri ile Türkiye’de başta Bursa, Kocaeli, Antalya, İzmir, İstanbul olmak DATÜB temsilcilikleri anma programları düzenliyor. Sürgünün 80. Yılı anısına DATÜB tarafından akademisyen, gazeteci ve Ahıska Türklerinin kaleme aldığı yazılardan oluşan’’1944 Sıfırlanan Hayatlar Ahıska’’ kitabı hazırlandı. İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Türkleri'ne seslendi: Türkiye olarak yanınızda olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahıska Türkleri paylaşımı: Haklarını her platformda savunacağız