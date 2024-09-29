Büyükçekmece’de aranan şahıs polise ateş edip kendini vurdu!

29 Eylül 2024 00:21 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 00:22

İstanbul Büyükçekmece’de operasyonda yakalanacağını anlayan şüpheli kendini vurdu. Sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri apartmana girerek çalışma yaptı.

Büyükçekmece’de polis​ ekiplerince aranan şahsa yönelik operasyonda yakalanacağını anlayan şüpheli​, kendisine ateş ederek yaşamına son verdi. Olay, akşam saatlerinde İstanbul​ Büyükçekmece​ Kamiloba Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İddiaya göre, polis ekipleri tarafından aranan bir şahsı yakalamak için yaşadığı eve operasyon düzenlendi. Şüphelinin kapıyı açmayarak direnmesi sonrası sokağa özel harekat ekipleri sevk edildi. Şahıs, önce emniyet güçlerine silahla ateş ederken, mermiler polis ekiplerinin kalkanına isabet etti. Yakalanacağını anlayan şahıs kendisine ateş ederek yaşamına son verdi.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine sokağa sağlık ekipleri de sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri apartmana girerek çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.