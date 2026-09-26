"Çok önemli bir bakan istifa edecek" demişti: Ali Tarakcı hakkında karar

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İstanbul
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, bir sosyal medya platformunda "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; sosyal medya hesabından "Çok önemli bir Bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımı yapan Ali Tarakcı hakkında soruşturma başlatılmıştı. "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında işlem yapılan Tarakcı, sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma kapsamında Tarakcı'nın sosyal medya hesapları da engellendi.