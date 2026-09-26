Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, bir sosyal medya platformunda "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; sosyal medya hesabından "Çok önemli bir Bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımı yapan Ali Tarakcı hakkında soruşturma başlatılmıştı. "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında işlem yapılan Tarakcı, sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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HABERİN ÖZETİ "Çok önemli bir bakan istifa edecek" demişti: Ali Tarakcı hakkında karar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada bir bakanın istifa edeceğine dair paylaşım yapan Ali Tarakcı hakkında soruşturma başlattı ve tutukladı. Ali Tarakcı, sosyal medya platformunda "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" şeklinde bir paylaşım yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Tarakcı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Tarakcı'nın sosyal medya hesapları engellendi. Ali Tarakcı tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Tarakcı'nın sosyal medya hesapları da engellendi.