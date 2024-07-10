Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 ile yeni vali atadı: Resmi Gazete'de yayımlandı

10 Temmuz 2024 00:08 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 00:30

Resmi Gazete'nin 10 Temmuz Çarşamba sayısında yeni vali atamaları yayımlandı. Diyarbakır Valiliğine Vali Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine ataması yapıldı.

BAKANLIKLARDA ATAMALAR

Resmi Gazete’de yer alan karar ile birlikte Ticaret Bakanlığında Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadir Karakuş, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ve Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ceylan Er görevden alındı. Bakanlıkta Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Topçuoğlu, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Metin Gürbüz, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ise Ayhan Coşkuner atandı.