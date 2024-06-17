Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı tartışmalarına cevap geldi

17 Haziran 2024 17:59 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 18:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i işaret etti: Demek ki hazmedemediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i işaret etti: Demek ki hazmedemediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti teşkilatlarıyla bayramlaştığı konuşmasında İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara ve iç politika meselelerine değindi. Cumhur İttifakı'nda anlaşmazlık çıktığı iddialarını "fitne" olarak niteleyen Erdoğan, "Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz. Partimizin ve İttifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

İsrail'in devam eden katliamlarına değinen Cumhurbaşkanı, Filistin'in buruk bayram geçirdiğini hatırlattı ve "Netanyahu hükümetinin durdurulmasının şart olduğunu her fırsatta söylüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Filistin halkı bir bayramı daha buruk geçiriyor. Soykırımcı İsrail tarafından şehit edilen 38 bin kardeşimizin acısı yüreğimizi dağlıyor. Her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamlara set çekmek zorundayız. Netanyahu yönetiminin durdurulmasının şart olduğunu her fırsatta söylüyoruz. İsrail yönetimini kalıcı ateşkese zorlamak amacıyla dış ticaret ilişkilerimizi tamamen durdurduk. Dünya katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır.

-Sudan'da kardeş kavgasının sona erdirilmesi için temaslarımız sürüyor. Nerede bir trajedi varsa yardımlara hazırız.

"SEÇİMSİZ 4 YILI HİZMETLERLE GEÇİRECEĞİZ"

-Bayram muhabbetimizi güçlendirmek, kardeşliğimizi yeniden hatırlatmaktır. Kırgınlıkların giderilmesini, dostluğun muhabbetin kardeşliğin tesis edilmesini arzu ediyoruz. Bayram nasıl hepimize ortak bir sevinci yaşatıyorsa yılın diğer günlerinde de bu kardeşliği yüceltmemiz gerekiyor. Kibri hoşgörüsüzlüğü tahkiri kırıcılığı yanımıza asla yaklaştırmadık. Ortak noktalarımızı çoğaltmaya özen gösterdik. Biz gerilim kavga münakaşa peşinde olmadık. Kırmanın dökmenin tarafında olmadık. Bizim yolumuz millete hizmet yoludur. Önümüzdeki seçimsiz 4 yılı büyük hizmetlerle, dev projelerle ve reformlarla dolu dolu geçirerek tek günün heba olmasına fırsat vermeyeceğiz: Ekonomi programımız hedeflerimiz doğrultusunda olumlu ilerliyor.

SEÇİM ATMOSFERİNİ GERİDE BIRAKMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ

-Ülkemizin etrafı ateş çemberiyle sarılmışken, dünya belirsizlikten geçerken lüzumsuz tartışmalarla geçirecek tek bir anımız yok. Türkiye'nin seçimler sebebiyle gerilimli atmosferinin geride bırakıp geleceğe odaklanması gerektiğine inanıyoruz Siyasetin farklı partiler arasında yıpratma savaşı olarak algılanmasının önüne geçmeliyiz. Muhalefetin siyasi nezakete sığmayan siyaset yapma alışkanlığını süratle terk etmesi şarttır. Yıkıcı ve provakatif dil yerine yapıcı olumlu birleştiren tutumun hakim olmasının vakti gelmiştir. Kurban bayramının böyle bir iklime vesile olmasını diliyoruz.

-Cumhur ittifakı 85 milyonun birliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. İttifakımız ne kadar güçlü olursa Türkiye de o derece güvende olacaktır. Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz. Partimizin ve İttifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz