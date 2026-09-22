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Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 11:07

Cüzdan buldu, sahibine ulaşmak için IBAN'ına mesaj ve para gönderdi

Elazığ'da bir kişi çay ocağında koltuk üstünde cüzdan buldu. Cüzdanın sahibine ulaşmak isteyen vatandaş IBAN'a para gönderip mesaj attı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Cüzdan buldu, sahibine ulaşmak için IBAN'ına mesaj ve para gönderdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 11:07

'da bir kişi bulduğu cüzdanın sahibine, hesabına 10 TL gönderip açıklama kısmına numarasını yazarak ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, çay ocağında oturan Hidayet K., koltuk üzerinde bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibine ulaşmaya çalışan şahıs, çok ilginç bir yöntem denedi.

Cüzdan buldu, sahibine ulaşmak için IBAN'ına mesaj ve para gönderdi

IBAN'A PARA GÖNDERDİ

Hidayet K., banka kartı üzerindeki IBAN'a 10 TL gönderdi ve açıklama kısmına "Cüzdanınızı bulduk, buradan ulaşabildik" ifadesini yazarak kendi telefon numarasını bıraktı.

Hesabına para geldiğini gören ve açıklama kısmını okuduğunda cüzdanını düşürdüğü fark eden Rıdvan Y., numarayı arayarak iletişime geçti. Rıdvan Y., ardından Hidayet K. ile buluşarak cüzdanını teslim aldı.

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#elazığ
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