Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Derenin içinde can pazarı! Arazi aracı içindeki 3 kişiyle yuvarlandı

Derenin içinde can pazarı! Arazi aracı içindeki 3 kişiyle yuvarlandı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Aralık 2024 07:40 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 07:42

Düzce'de korkunç bir kaza ucuz atlatıldı. Arazi aracının dereye yuvarlanması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Düzce​'de Sinekli Yaylası yolu dün akşam saatlerinde korkunç bir kazaya sahne oldu. Yolda seyreden ancak plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir arazi aracı, Şimşirlik mevkiinde kontrolden çıkarak Uğur Deresi'ne yuvarlandı.

KURTARMA SEFERBERLİĞİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızlıca olay yerine intikal eden ekipler Kazada araçta bulunan S.T. (32), S.U. (32) ve T.Y. (44) isimli vatandaşları yaralı olarak kurtardı. Ekipler ve çevredekilerin yardımıyla güçlükle bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Son gelen bilgilere göre yaralıların hayati risklerinin bulunmadığı sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
düzce

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...