Derenin içinde can pazarı! Arazi aracı içindeki 3 kişiyle yuvarlandı

30 Aralık 2024 07:40 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 07:42

Düzce'de korkunç bir kaza ucuz atlatıldı. Arazi aracının dereye yuvarlanması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan sürücü köpeğini bir an olsun bırakmadı

Kazada yaralanan sürücü köpeğini bir an olsun bırakmadı

Düzce​'de Sinekli Yaylası yolu dün akşam saatlerinde korkunç bir kazaya sahne oldu. Yolda seyreden ancak plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir arazi aracı, Şimşirlik mevkiinde kontrolden çıkarak Uğur Deresi'ne yuvarlandı.

KURTARMA SEFERBERLİĞİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızlıca olay yerine intikal eden ekipler Kazada araçta bulunan S.T. (32), S.U. (32) ve T.Y. (44) isimli vatandaşları yaralı olarak kurtardı. Ekipler ve çevredekilerin yardımıyla güçlükle bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Son gelen bilgilere göre yaralıların hayati risklerinin bulunmadığı sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.