Diyarbakır’da park halindeki araç kazası: Ölü ve yaralılar var!

19 Ocak 2025 22:36 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 22:37

Diyarbakır’da bir otomobil park halindeki römorka çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde seyir halindeki otomobili park halindeki römorka çarptı. Edinilen bilgilere göre, ilçenin Çakartaş Mahallesi’nde S.K. (65) idaresindeki 01 ABL 848 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki römorka çarptı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada sürücü S.K., torunları M.R. (6) ve B.K. (4) yaralanırken, eşi N.K. (60) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. N.K.’nin cenazesi hastane morguna, yaralılar ise kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.