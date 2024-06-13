Elazığ'da kahreden olay! 7 gündür aranıyordu acı haber geldi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İHA
13 Haziran 2024 10:41 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 10:48
Hava sıcaklıklarının artmasıyla boğulma haberleri de her geçen gün artıyor. Son olarak Elazığ'ın Palu ilçesinde 7 gün önce girdiği Murat Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki Burak Süner'in cansız bedenine ulaşıldı.
Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Burak Süner'i bulmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Polis Arama Kurtarma (PAK), AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Palu Kaymakamlığı ve Palu Belediyesi ekiplerince arama çalışması yürütüldü.
Çocuğun cansız bedenine nehre girdiği noktadan 3 kilometre ötedeki Seydili köyü mevkisinde ulaşıldı.
AİLESİ YIKILDI
Ekiplerce sudan çıkarılan Süner'in cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Elazığ'ın Palu ilçesinde 7 Haziran'da Murat Nehri'ne giren Süner, gözden kaybolmuş, arkadaşlarının durumu yetkililere bildirmesiyle olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edilmiş, çocuğun bulunması için çalışmalara başlanmıştı.
Kaynak: İHA