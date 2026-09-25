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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 10:04

Eminoğlu’ndan Şam ve Halep’e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, beraberindeki heyetle Şam ve Halep’i kapsayan bir ziyaret gerçekleştirdi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Eminoğlu’ndan Şam ve Halep’e ziyaret
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 10:04

Ziyaret kapsamında Suriye Spor ve Gençlik Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlar, spor tesisleri ve tarihî mekânlar ziyaret edildi. ’da bir dönem Türkiye’de yaşamış Suriyeli gençlerle de bir araya gelindi.

Eminoğlu’ndan Şam ve Halep’e ziyaret

Eminoğlu, geçtiğimiz yıl ’da başlayan temasların Şam’da gerçekleştirilen görüşmelerle devam ettiğini belirterek, gençlik ve spor alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Eminoğlu’ndan Şam ve Halep’e ziyaret

Ziyaret sırasında Türkiye’de geçmişte misafir edilen Suriyeli genç ve çocuklarla yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Eminoğlu, Cumhurbaşkanı ’ın ortaya koyduğu insani irade sayesinde Özgür Suriye’de geleceğe umutla bakan çocuklara şahit olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Eminoğlu’ndan Şam ve Halep’e ziyaret
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ETİKETLER
#İstanbul
#Recep Tayyip Erdoğan
#şam
#Suriye Spor Ve Gençlik Bakanlığı
#Eminoğlu
#Gündem
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