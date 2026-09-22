Enver Altaylı kimdir? Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde ismi geçiyor

Gelişmenin ardından “Enver Altaylı kimdir?”, “Enver Altaylı MİT'te ne yaptı?” ve “Enver Altaylı neden cezaevinde?” soruları gündeme geldi.

ENVER ALTAYLI KİMDİR?

Enver Altaylı, 1 Kasım 1944'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Sovyetler Birliği ve Orta Asya üzerine çalışmalarıyla tanınan Altaylı, geçmişte Millî İstihbarat Teşkilatı'nda görev yaptı.

Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde eğitim gören Altaylı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra Almanya'da Doğu Avrupa ve Sovyetoloji alanında eğitim aldı.

ENVER ALTAYLI MİT'TE NE YAPTI?

Enver Altaylı, 1968-1974 yılları arasında MİT bünyesinde görev yaptı. Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa üzerine çalışan Altaylı, Sovyetoloji alanındaki uzmanlığıyla öne çıktı.

1974 yılında MİT'ten ayrılan Altaylı, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin Almanya teşkilatında görev aldı ve partinin yayın organı Hergün gazetesinde çalıştı.

Altaylı'nın sonraki yıllarda Orta Asya üzerine çalışmaları devam etti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bölgedeki yeni cumhuriyetler ve gelişmeler konusunda çalışmalar yürüttü. Ayrıca Turgut Özal ve Süleyman Demirel dönemlerinde Orta Asya konusunda danışmanlık yaptığı aktarılıyor.

ENVER ALTAYLI NEDEN CEZAEVİNDE?

Enver Altaylı, 2017 yılında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve tutuklandı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Altaylı'ya “siyasi ve askeri casusluk” suçundan 13 yıl 4 ay, “silahlı terör örgütüne üyelik” suçundan 10 yıl olmak üzere toplam 23 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Karar 8 Kasım 2021'de açıklandı.

TRT Haber'in 21 Eylül 2026 tarihli haberine göre söz konusu 23 yıl 4 aylık hapis cezası 2024 yılında onandı.

Enver Altaylı, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde neden gündemde?

Enver Altaylı'nın adı, Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında Altaylı'nın da ifadesine başvurulmasına karar verildi. TRT Haber'in aktardığına göre Altaylı'nın daha önce sağlık sorunları nedeniyle ifadesi alınamamıştı. Soruşturma kapsamında ifadesinin İstanbul'da alınması planlanıyor.

Burada önemli nokta, Altaylı'nın Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında ifade verecek olmasıdır. Bu gelişme, tek başına Altaylı'nın Kozinoğlu'nun ölümünden sorumlu olduğu anlamına gelmez.

Enver Altaylı'nın Kaşif Kozinoğlu ile bağlantısı ne?

Altaylı'nın adı, geçmişte Kaşif Kozinoğlu ile ilgili çeşitli iddialar ve yazışmalar nedeniyle de gündeme gelmişti. 2026'da yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, Altaylı'nın bilgisine başvurma kararı aldı.

Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma halen devam ettiği için, Altaylı'nın vereceği ifadenin soruşturmanın seyri açısından ne şekilde değerlendirileceği henüz netleşmiş değil.

Enver Altaylı kaç yaşında?

1 Kasım 1944 doğumlu olan Enver Altaylı, Eylül 2026 itibarıyla 81 yaşındadır. Ceyhan, Adana doğumlu olan Altaylı'nın hayatının önemli bölümü istihbarat, siyaset ve Orta Asya çalışmalarıyla geçti.

Enver Altaylı'nın kitapları

Enver Altaylı'nın Sovyetler Birliği, Türk dünyası ve istihbarat tarihi üzerine çeşitli yayınları bulunuyor. Bunlar arasında “Esir Türk İllerinde 90 Gün” ve “Komünist Teoriler ve Sovyet Yayılma Siyaseti” adlı kitaplar yer alıyor.

Ayrıca Altaylı, CIA ile bağlantıları üzerinden tanınan eski istihbaratçı Ruzi Nazar hakkında “Ruzi Nazar: CIA'nın Türk Casusu” adlı kitabı kaleme aldı.