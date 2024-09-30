Erzincan’daki kazada bir aile yok oldu!

30 Eylül 2024 19:16 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 19:17

Erzincan'daki kazada yaralanan son aile ferdi de yaşama tutunamadı. Uşaklı ailenin Erzincan'daki acı kazasında ölü sayısı 5'e çıktı. Böylelikle tüm aile fertleri hayatını kaybetti

Son dakika | Aksaray-Konya karayolunda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Son dakika | Aksaray-Konya karayolunda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Uşak​'tan kızlarının üniversiteye yerleşme işlemleri için yola çıkan aileyi taşıyan hafif ticari aracın, Erzincan​'da arıza yapması sonucu emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ailenin son ferdi tedavi gördüğü hastanede Semiha Ceylan hayatını kaybetti.

TIRA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, 26 Eylül günü Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kova köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak'ta yaşayan Ramazan Ceylan (44), üniversiteyi kazanan kızının yerleştirme işlemlerini yapmak için ailesiyle birlikte hafif ticari aracıyla yola çıktı. Seyir halindeki araç, Kova köyü civarına geldiğinde arıza yapması sonucu emniyet şeridinde duran Y.T. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hafif ticari ticari aracın hurdaya döndüğü çarpışma sonucunda sürücü Ramazan Ceylan (44) ile kızı Huri Elif Ceylan (17) olay yerinde, eşi Melike Ceylan ise (39) kaldırıldığı Refahiye Devlet Hastanesinde hayatlarını kaybederken, Ağır yaralanan Ahmet Enes Ceylan (11) ise 28 Eylül tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

BİR AİLE YOK OLDU

Aynı kazada ağır yaralan Ceylan ailesinin son ferdi Semiha Ceylan ise bugün tedavi gördüğü Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Öte yandan Semiha Ceylan'ın babası, annesi ve ablası 27 Eylül tarihinde kardeşi Ahmet Enes Ceylan ise 29 Eylül tarihinde Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Akarca köyünde kılınan cenaze namazlarının ardından sevenleri tarafından gözyaşlarıyla defnedilmişti.