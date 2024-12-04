Esenyurt’ta çiğköftecide taciz iddiası! Duyan iş yerine akın etti

04 Aralık 2024 01:59 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 02:33

Esenyurt’ta, çiğköftecinin bir kıza tacizde bulunduğu iddiası üzerine vatandaşlar iş yerine akın etti. Kendini iş yerine kilitleyen şüpheli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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İstanbul​ Esenyurt​ Turgut Özal Mahallesinde bulunan bir çiğköfte dükkanın taciz​ iddiası ortalığı karıştırdı. İddiaya göre, akşam saatlerinde dükkanın sahibi K.A., iş yerine gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulundu.

Durumu öğrenen aile ve bir grup mahalleli iş yerine girerek şüpheli şahsı darp etti. Bir süre sonra şahıs kendini dükkanın içine kilitlerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öfkeli kalabalığı dağıtan polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak karakola götürdü.

Olay sonrası sokakta polis, çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.