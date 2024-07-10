Etiler'de bir banka binası yandı! İstanbul İtfaiyesi bölgede
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Temmuz 2024 23:31 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 00:21
Beşiktaş Etiler'de bulunan Odeabank binasından alevler yükseldi. İtfaiye ATM'de başlayan yangının büyümemesi için müdahale etti.
Beşiktaş Etiler'de bir banka binasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını yoğun çabalar sonucu kontrol altına aldı.
ATM YANGINI BİNAYI SARDI
Nispetiye Caddesi'ndeki bir ATM'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 4 katlı banka binasının cephesindeki yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla en üst kata sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı