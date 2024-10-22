Fenerbahçe FETÖ terör örgütünün karşısındadır! GFB liderinden gündemi sarsacak açıklamalar

22 Ekim 2024 21:24 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 21:29

Son zamanlarda oldukça gündeme gelen Fenerbahçe’nin en büyük taraftar grubu GFB hakkında ortaya atılan iddialar ile ilgili tgrthaber.com’a açıklamalar gerçekleştiren GFB liderlerinden Ercan Turabi gündemi sarsacak ifadeler kullandı. ‘FETÖ terör örgütünün, Fenerbahçe’ye Türkiye’deyken yapamadıklarını yurt dışından yapmaya çalışıyorlar’ diyen Turabi, Fenerbahçe’nin bu oyunlara gelmeyeceğini ifade etti. İşte detaylar…

Fenerbahçe​ ligde yara üstüne yara almaya devam ediyor. Özellikle dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho’nun gelişiyle birlikte umutlanan Fenerbahçe camiası, şu ana kadar istediği neticeleri alamadı. Sosyal medya üzerinden taraftarlar da ikiye bölünmüş durumda. Başkan Ali Koç​ ve yönetimini istifaya davet eden taraftar grupları ve yönetime bir şans daha verilmesi gerektiğini düşünen taraftarlar olarak ayrılmış durumdalar. Fenerbahçe’nin en büyük taraftar gruplarından GFB’nin (Genç Fenerbahçeliler) liderlerinden Ercan Turabi, tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel’le yaptığı röportajda kendileri hakkında ortaya atılan iddialara cevap vererek çok önemli açıklamalar gerçekleştirdi. İşte detaylar:

"TARAFTAR YÖNETİMDEN PARA ALMIYOR!"

Fenerbahçe taraftarı hakkında yönetimden para aldığına dair iddialar var. Siz bu iddialar hakkında neler söylemek istersiniz?

Fenerbahçe taraftarları asla yönetimden para almıyor. Bu iddialar yıllardır var. İstifa diye bağırıyoruz muhalefetten oluyoruz bağırmıyoruz yönetimden oluyoruz. Ben kendi namusum şerefim üzerine yemin ediyorum kendi cebimden alıyorum, kardeşlerimiz kendi cebinden alıyor. Dostlarımız ve abilerimizin de hepsi kendi ceplerinden biletlerini alıyor. Bu tarz iftiralarla tribünümüz yan yana gelemez.

"İSTİFA DEMEK İÇİN HENÜZ ÇOK ERKEN!"

Bazı taraftar grupları yönetimi istifaya davet etmek için yürüyüş düzenledi. Siz GFB olarak neden bu yürüyüşe katılmadınız?

Yıllar önce Aziz Yıldırım döneminde istifa diye bağırma kararı almıştık tüm taraftar grupları olarak. O zaman biz bu kararın arkasında dimdik durmuştuk. Şu an ligin henüz başındayız. Sezon sonu bu takım şampiyon olsa bizim istifa diye bağırmamız doğru mu olacaktı? Biz şimdi istifa diye bağırsaydık ve sezon sonunda şampiyon olursak hain ilan edilecektik.

Şu an istifa yürüyüşü zamansızdı. Biz GFB olarak duruşumuzun doğru olduğuna inanıyoruz.

ALİ KOÇ KENDİSİ İSTİFA EDER!

Sizce Ali Koç neyi yanlış yapıyor? Bu senede şampiyonluk gelmezse istifa etmeli mi?

Şahsen ben Ali Koç’un büyük yanlışlar yaptığına inanmıyorum. Daha ne yapacak? Bir sürü yıldız oyuncu takıma getirdi, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho’yu getirdi. Daha ne yapsın çıkıp kendisi mi oynasın?

Sorun takımın içinde olabilir futbolcularda olabilir ama Ali Koç’un öyle büyük yanlışlar yaptığını şahsen düşünmüyorum. Takım bu sene de şampiyon olamazsa Ali Koç’u istifaya davet etmeye gerek kalmaz kendisi istifa eder diye düşünüyorum. Ama gönlümden geçen; Ali Koç’un en azından bir şampiyonluk görmesidir.

FENERBAHÇE FETÖ’NÜN KARŞISINDADIR!

Firari FETÖ terör örgütü mensubu Cevheri Güven’in Fenerbahçe hakkında ortaya attığı iddialar var. Siz bu iddialar hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?

Sizin de dediğiniz gibi bunlar terör örgütü mensubu. Biz bu teröristleri ciddiye almıyoruz. Türkiye’deyken Fenerbahçe’ye operasyon yapmaya çalıştılar ancak başaramadılar. Fenerbahçe bir kaledir.

Fenerbahçe, FETÖ’yü bu ülkeden kaçıran güçtür. Türkiye’de yapamadıklarını şimdi yurt dışından yapmaya çalışıyorlar ancak başaramayacaklar. Bizim hakkımızda söyledikleri baştan aşağı yalandır, iftiradır. Fenerbahçe olarak onların oyununa düşmeyeceğiz. Biz ülkemizde başımız dik bir şekilde yürüyoruz kendileri yurt dışında firari şekilde saklanarak yaşıyorlar.

Fenerbahçe olarak her zaman karşılarında olduk olmaya da devam edeceğiz. Dediğim gibi bizim hakkımızda söylediklerinin aslı astarı yoktur.