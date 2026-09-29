29 Eylül 2026 sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Hakemler Dosyası operasyonu kapsamında çeşitli suçlamalarla gözaltına alınan Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk'un kim olduğu merak ediliyor. Ferdi Karadoruk'un yaşı ve nereli olduğu merak konusu olurken hangi suçlamalarla gözaltına alındığı da gündeme geldi. Peki Ferdi Karadoruk kimdir, neden gözaltına alındı? Ferdi Karadoruk kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

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HABERİN ÖZETİ Ferdi Karadoruk kimdir, kaç yaşında? Ferdi Karadoruk nereli, neden gözaltına alındı? İstanbul merkezli 'Hakemler Dosyası' operasyonu kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, mobbing, resmi belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanma gibi suçlamalarla gözaltına alındı. Ferdi Karadoruk, 29 Eylül 2026 sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri arasında mobbing, resmi belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanma yer alıyor. Karadoruk, 10 Eylül 1991 doğumlu olup 35 yaşındadır ve Sivas Suşehri doğumludur. 2009-2023 yılları arasında hakemlik yapan Karadoruk, TFFHGD İstanbul yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Soruşturma kapsamında MHK başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.



FERDİ KARADORUK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

29 Eylül 2026 Salı sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istanbul merkezli 4 ilde düzenlenen Hakemler Dosyası operasyonu kapsamında gözaltına alınan Ferdi Karadoruk'a mobbing, resmi belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanma gibi çeşitli suçlamalar yöneltilmiş ve bu suçlamalar doğrultusunda Karadoruk gözaltına alınmıştır.

MASAK ve HTS incelemeleri ve müşteki-tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitlerine istinaden aralarında MHK başkanı Ferhat Gündoğdu ve TFFHGD Başkanı Ferdi Karadoruk'un da bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir suçlama bulunmuyor. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında hukuki sürç devam ediyor.

FERDİ KARADORUK KİMDİR?

10 Eylül 1991 yılında Sivas'ın Suşehri ilçesinde dünyaya gelen Ferdi Karadoruk, TFF kayıtlarınca İstanbul bölgesine bağlı hakem olarak gözüküyor. 2009-2023 yılları arasında hakemlik görevini icra eden Karadoruk, geçmişinde 1. ve 2. yardımcı hakemlik görevlerinde bulundu. 2025-2026 tarihli bazı müsabakalarda gözlemci olarak yer alan Karadoruk TFFHGD İstanbul'un güncel yönetim kurulu koltuğunda oturuyor ve derneğin başkanı olarak görev alıyor.



FERDİ KARADORUK KAÇ YAŞINDA?

10 Eylül 1991 yılında doğan Ferdi Karadoruk 2026 yılı itibariyle 35 yaşındadır.

FERDİ KARADORUK NERELİ?

Ferdi Karadoruk Sivas Suşehri doğumludur. TFF kayyıtlarında İstanbul bölgesine bağlı hakem olarak görev yapmıştır.