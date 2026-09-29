Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 10:57

Ferdi Karadoruk kimdir, kaç yaşında? Ferdi Karadoruk nereli, neden gözaltına alındı?

Ferdi Karadoruk kimdir, neden gözaltına alındı? 29 Eylül 2026 sabahı gözaltına alınmasının ardından gündeme gelen Ferdi Karadoruk'un kim olduğu merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanlığı yapan Ferdi Karadoruk bu sabah İstanbul merkezli düzenlenen Hakemler Dosyası operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Operasyonun mobbing, güveni kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlara yönelik yapıldığı biliniyor. Peki Ferdi Karadoruk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ferdi Karadoruk neden gözaltına alındı?

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Ferdi Karadoruk kimdir, kaç yaşında? Ferdi Karadoruk nereli, neden gözaltına alındı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 10:57

29 Eylül 2026 sabahı tarafından yürütülen Hakemler Dosyası operasyonu kapsamında çeşitli suçlamalarla gözaltına alınan Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk'un kim olduğu merak ediliyor. Ferdi Karadoruk'un yaşı ve nereli olduğu merak konusu olurken hangi suçlamalarla gözaltına alındığı da gündeme geldi. Peki Ferdi Karadoruk kimdir, neden gözaltına alındı? Ferdi Karadoruk kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

HABERİN ÖZETİ

Ferdi Karadoruk kimdir, kaç yaşında? Ferdi Karadoruk nereli, neden gözaltına alındı?

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
İstanbul merkezli 'Hakemler Dosyası' operasyonu kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, mobbing, resmi belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanma gibi suçlamalarla gözaltına alındı.
Ferdi Karadoruk, 29 Eylül 2026 sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonla gözaltına alındı.
Gözaltı gerekçeleri arasında mobbing, resmi belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanma yer alıyor.
Karadoruk, 10 Eylül 1991 doğumlu olup 35 yaşındadır ve Sivas Suşehri doğumludur.
2009-2023 yılları arasında hakemlik yapan Karadoruk, TFFHGD İstanbul yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.
Soruşturma kapsamında MHK başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.


FERDİ KARADORUK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

29 Eylül 2026 Salı sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istanbul merkezli 4 ilde düzenlenen Hakemler Dosyası operasyonu kapsamında gözaltına alınan Ferdi Karadoruk'a mobbing, resmi belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanma gibi çeşitli suçlamalar yöneltilmiş ve bu suçlamalar doğrultusunda Karadoruk gözaltına alınmıştır.

ve HTS incelemeleri ve müşteki-tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitlerine istinaden aralarında MHK başkanı Ferhat Gündoğdu ve TFFHGD Başkanı Ferdi Karadoruk'un da bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. 
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir suçlama bulunmuyor. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında hukuki sürç devam ediyor.

FERDİ KARADORUK KİMDİR?

10 Eylül 1991 yılında Sivas'ın Suşehri ilçesinde dünyaya gelen Ferdi Karadoruk, TFF kayıtlarınca İstanbul bölgesine bağlı hakem olarak gözüküyor. 2009-2023 yılları arasında hakemlik görevini icra eden Karadoruk, geçmişinde 1. ve 2. yardımcı hakemlik görevlerinde bulundu. 2025-2026 tarihli bazı müsabakalarda gözlemci olarak yer alan Karadoruk TFFHGD İstanbul'un güncel yönetim kurulu koltuğunda oturuyor ve derneğin başkanı olarak görev alıyor.


FERDİ KARADORUK KAÇ YAŞINDA?

10 Eylül 1991 yılında doğan Ferdi Karadoruk 2026 yılı itibariyle 35 yaşındadır.

FERDİ KARADORUK NERELİ?

Ferdi Karadoruk Sivas Suşehri doğumludur. TFF kayyıtlarında İstanbul bölgesine bağlı hakem olarak görev yapmıştır. 

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#MASAK
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Ferdi Karadoruk
#Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği
#Hakemler Dosyası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.