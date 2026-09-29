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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 23:03
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 23:45

Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait lüks villalara el konuldu

Fon soruşturması kapsamında Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait 5 lüks villaya el konuldu. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında Beykoz Acarkent'teki villalar inceleme altına alındı.

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Editor
 Banu İriç
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Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait lüks villalara el konuldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 23:03
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 23:45

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sermaye piyasası ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında, Beykoz Acarkent’te bulunan, Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait olduğu belirlenen, üçüncü kişiler adına kayıtlı 5 lüks villaya el konuldu.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait lüks villalara el konuldu

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olan 5 lüks villaya el konuldu.
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.
El konulan 5 lüks villanın Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilmiştir.
Villaların toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL'dir.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sermaye piyasası ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan, toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olan 5 lüks villaya el konuldu. Soruşturma dosyasında yer alan taşınmazlara yönelik incelemelerde, villaların güncel piyasa değerlerinin toplamının yaklaşık 23 ila 24,5 milyon dolar arasında olduğu değerlendirildi. Soruşturma kapsamında villaların yalnızca mevcut mülkiyet durumları değil, geçmiş yıllardaki devir ve satış işlemleri de araştırmaya dahil edildi. Taşınmazların kimler tarafından ve hangi süreçlerle edinildiği incelenirken, mülkiyet değişiklikleri ile soruşturma konusu mali hareketler arasındaki bağlantılar da inceleme altına alındı.

ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TRANSFERLERİ İNCELENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporların incelenmesi sonucunda, yüksek tutarlı üçüncü kişi transferleri, yurt dışına gönderimler, yatırım kuruluşları arasındaki mali hareketler ile yakın tarihli taşınır ve taşınmaz satışlarının, soruşturma konusu suçlardan elde edilen malvarlığı değerlerinin devredilmesi ve malvarlığının azaltılmasına yönelik işlemler bakımından kuvvetli şüphe oluşturduğu değerlendirildi.

TAPU KAYITLARINA BAKILDI

Yapılan incelemede bir villanın Muhammed Yarız tarafından 27 Şubat 2026 tarihinde Mehmet Bozdağ’dan devralındığı, 9 Eylül 2026 tarihinde ise Bolkan Bekçi’ye devredildiği ve halen Bolkan Bekçi adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Başka bir villanın Enis Bulut tarafından 17 Aralık 2025 tarihinde Serdar Arslaner’den devralındığı ve halen Enis Bulut adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Bir diğer villanın Ömer Bedir Çetinel tarafından 25 Aralık 2025 tarihinde Efes Milletlerarası Nakliyat Anonim Şirketi’nden devralındığı ve halen Çetinel adına kayıtlı olduğu belirlendi. Söz konusu villalardan birinin ise Pusula İnvest Gayrimenkul Anonim Şirketi tarafından 6 Ağustos 2025 tarihinde Yeliz Işık’tan devralındığı ve halen şirket adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Ayrıca villanın da Esra Alkış tarafından 10 Şubat 2025 tarihinde Esra Özmen’den devralındığı, 17 Temmuz 2025 tarihinde ise KL Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi’ne devredildiği ve halen şirket adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince villaların bulunduğu Acarkent Sitesi’nde de inceleme yapıldı.

Saat 16.08 sıralarında kontrol edilen villanın tadilat aşamasında olduğu ve içerisinde herhangi bir kişinin ikamet etmediği belirlendi. Yine bir diğer villanın da tadilat aşamasında olduğu ve boş bulunduğu tespit edildi.

Aynı gün içinde kontrol edilen villanın dış kapısının tahta bir levhayla kapatıldığı, araç giriş kısmından yapılan incelemede tadilat aşamasında olduğu ve içerisinde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Kontrol edilen başka bir villanın ise boş olduğu, cam bölmelerden dışarıdan yapılan incelemede içerisinde herhangi bir eşya bulunmadığı görüldü. Villada herhangi bir kişinin ikamet etmediği tespit edildi.

VİLLALARA 23-24,5 MİLYON DOLAR DEĞER BİÇİLDİ

Soruşturma kapsamında 5 villanın değerinin belirlenmesi için Acarkent Sitesi içerisindeki emlak satış ofislerinden bilgi alındı. Buna göre söz konusu villaların sırayla 8-8,5 milyon dolar, 3-3,5 milyon dolar, 5 milyon dolar, 4 milyon dolar, ise 3-3,5 milyon dolar değerinde olabileceği bilgisine ulaşıldı.

Bildirilen yaklaşık değerlerin toplamının 23-24,5 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Ancak söz konusu rakamların kesin değer olmadığı, villaların konumu, yüzölçümü, emsal satışları ve fiziki özelliklerinin tam olarak belirlenebilmesi için bilirkişi incelemesi gerektiği kaydedildi. Site yönetiminde villaların geçmiş satışlarına ilişkin emsal satış belgeleri ile kira bedellerini gösteren belgelerin bulunmadığı da bildirildi.

EL KONULMASI İSTENDİ

Savcılık, Muhammed Yarız’ın daha önce üzerine kayıtlı bulunan ve daha sonra Bolkan Bekçi’ye devredilen A2 numaralı villa ile Serdar Turhan ve Mehmet Salih Turhan’ın yetkilisi olduğu Bainbridge Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki taşınmazın da aralarında bulunduğu malvarlığı değerlerine el konulmasını talep etti.

Soruşturma kapsamında taşınmazların suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin devredilmesi veya malvarlığının azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirilerek el koyma tedbirine konu edildiği belirtildi.

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#Lüks Villa
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Serdar Turhan
#Muhammed Yarız
#Fon Soruşturması
#Gündem
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