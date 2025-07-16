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 | Yusuf Özgür Bülbül

Gaziantep'te film gibi soygun: 3 milyon TL ile 1000 kilometre uzaklıktaki şehirde yakalandılar!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, bir markete ait 3 milyon Türk Lirası'nı taşıyan görevliler, motosikletli ve silahlı iki soyguncunun hedefi oldu. Kalyon Kavşağı'nda gerçekleşen olayda, şüpheliler silah tehdidiyle parayı alarak hızla olay yerinden kaçtı. Soygun anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 20:06
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 20:24

'te ilçesinde motosikletli iki kişi, bir markete ait 3 milyon TL'yi silah zoruyla gasbetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te film gibi soygun: 3 milyon TL ile 1000 kilometre uzaklıktaki şehirde yakalandılar!


ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay, Kalyon Kavşağı'nda meydana geldi. Plakasız motosikletle gelen şüpheliler, taşıma esnasında markete ait parayı silah tehdidiyle alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

BURSA'DA YAKALANDILAR

Şüphelilerin kullandığı motosikletin plakasının ve kimliklerinin tespit edilmesi sonucu G.Ç., İ.Ç., M.Ç., E.K. ve Y.K. isimli şahıslar yakalandı. Bursa'ya kaçtığı belirlenen B.A. da düzenlenen operasyonla saklandığı yerde gözaltına alındı.

Gaziantep'te film gibi soygun: 3 milyon TL ile 1000 kilometre uzaklıktaki şehirde yakalandılar!


Şüphelilerin ikametlerinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda gasp olayında kullanılan silah, çeşitli teçhizatlar ve çalınan 3 milyon TL ele geçirildi.

GASP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan gasp anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerinde şüphelilerin planlı şekilde hareket ettiği ve parayı aldıktan sonra kaçtığı anlar yer aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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ETİKETLER
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#Gündem
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