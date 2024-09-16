Gelin ve damat şoke oldu! Başkan beşi bir yerine öyle bir şey taktı ki...

16 Eylül 2024 11:32 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 11:43

Mersin'deki bir düğünde ilginç anlar yaşandı. Sağlık çalışanı Seher Öz ve Uzman Çavuş Ahmet Doğan düğününde takı merasiminde takılan herkesi hayrete düşürdü. Gelin ve dama beşi bir yerde altın yerine beşi bir yerde sebze tohumu takıldı. Gelin ve damadın şaşkınlıkla gözlerinden okunurken, Silifke Belediye Başkanı Turgut, “Biliyorsunuz biz bu bölgede tarımla uğraşıyoruz. Biz bugün altından çok daha değerli bir şey takacağız. Bol ve bereketli bir yaşamları olur" dedi. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Seher Öz ve Uzman Çavuş Ahmet Doğan düğünlerinde hayatlarında unutamayacakları bir hediye aldı. Silifke ilçesinde Öz ve Doğan düğünlerine birçok kişi katılırken, düğüne Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da aralarındaydı. Gelin ve damadın babası çilek ve sebze üretimi ile geçimlerini sürdürmeleri nedeniyle, Silifke Belediye Başkanı Turgut takı merasiminde beşi bir yerde ‘altın’ yerine, beşi bir yerde ‘tohum’ taktı.

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Gelin ve damadın şaşkınlıkla gözlerinden okunurken, Silifke Belediye Başkanı Turgut, “Biliyorsunuz biz bu bölgede tarımla uğraşıyoruz. Çiftçilikle geçiniyoruz. Adet olmuştur. Genelde düğünlerde para ve altın takılır. Biz bugün çok daha değerli bir şey takacağız. Genç çiftlerimize tohum takacağız. İnşallah bereketli ve hayırlı olur. Bol ve bereketli bir yaşamları olur. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

DAMAT: 'BABALARIMIZ ÇİFTLİKLE UĞRAŞTIĞI İÇİN TAKILDI'

Damat Ahmet Doğan tohum takılması hakkında açıklama yaptı. Damat “Silifke yöresinde, bölgemizde çiftçilikle uğraşılmaktadır. Babalarımız çiftçilikle uğraştığı için bugün bize tohum takıldı” derken, gelin ise “Beşi bir yerde altın yerine tohum takıldı. Ülkemizde daha bereketli ürünler yetiştirilir inşallah” dedi.