Gübre içindeki cesette sır perdesi aralandı! Boğazı kesilerek öldürülmüştü

10 Temmuz 2024 11:45 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:56

Kürek cinayeti davasında karar! Yeğeninin ölümüne neden olan dayının cezası belli oldu

Kürek cinayeti davasında karar! Yeğeninin ölümüne neden olan dayının cezası belli oldu

Bursa’da kan donduran vahşetle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Geçen yıl meydana gelen olayda, zeytinliğine hayvan gübresi atmak için bir çiftlikten hayvan gübresi sipariş eden B.S. isimli kişi, bahçesine getirilen gübreyi zeytin ağaçlarının altına sermek için traktör kepçe ile çalışmaya başladı.

GÜBRE SERPERKEN FARK ETTİ

Kepçe ile zeytin ağaçlarının altına gübre serpmeye çalışan zeytinlik sahibi B.S. kepçeye bir şeyin takıldığını fark etti. Aşağı indiğinde ise gübrelerin arasında bir ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.



Gübrelerin arasında bulunan ceset nedeniyle olay yerine cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.



Ekipler zeytin bahçesinde ve ceset üzerinde titiz bir çalışma yürüttü.

2 AY ÖNCE İŞİ BIRAKMIŞLAR

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonrasında ise gübre içinde bulunan cesedin Suriye uyruklu E.B. isimli 24 yaşındaki bir kadına ait olduğu belirlenmişti.

Otopsi sonrasında ise kadının boğazının kesilerek katledildiği ortaya çıkmıştı.

Cinayete kurban giden E.Y. ile kocası K.Y.’nin hayvan gübrelerinin satın alındığı çiftlik evinde çalıştıkları, olaydan 2 ay önce ise işi bırakarak ayrıldığı belirlendi.

E.Y.’nin yaklaşık 2 ay önce kocası tarafından öldürülmüş olabileceği, olay sonrasında da çiftlik sahibini arayarak işi bıraktığını ve Orhangazi’den ayrıldıklarını söylediği ortaya çıkmıştı.



KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Yaşanan olay sonrasında ise katil zanlısı Suriye uyruklu K.Y.’nin bulunması için jandarma ekipleri özel bir ekip kurmuştu.

Zanlının bulunması için ekipler hem Türkiye içinde hem de sınır ötesinde özel istihbarat çalışması yürütmüş ancak zanlıya ulaşılamamıştı.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine geçen yılın yaz kararnamesi ile atanan Başsavcı Enis Tekgül ise dosyayı yeniden ele aldı.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı katil zanlısı K.Y.’nin yakalanması için kırmızı bülten çıkarttı.