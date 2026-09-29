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Gündem
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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 11:59

Hakem Ali Tuna kimdir, hangi görevlerde bulundu, gerçek mesleği ne? Eski Süper Lig Yardımcı hakemi Ali Tuna’nın biyografisi…

Merkez Hakem Kurulu’na yönelik yapılan operasyonda 7 kişiye gözaltı kararı çıkarken gözaltına alınan isimlerden birisi de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olmuştu. Düzenlenen operasyonun ardından eski Süper Lig yardımcı hakemi Ali Tuna’nın sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem oldu. Bazı görevlere hakem verilmemesi, hakemlerin haksız yere klasman dışı kalması, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edilmesi gibi iddialar yer aldı. Soruşturmaya yönelik gözaltına alınan isimlerden bazılarının mesajlaşmaları ortaya çıktı. Peki Hakem Ali Tuna kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte, Hakem Ali Tuna’nın hayatı…

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Editor
 Fuat İğci
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Hakem Ali Tuna kimdir, hangi görevlerde bulundu, gerçek mesleği ne? Eski Süper Lig Yardımcı hakemi Ali Tuna’nın biyografisi…
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 11:59

tarafından yürütülen soruşturmada 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı , TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı, TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili, TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi, MHK Üyesi ve eğitim sorumlusu, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Teşkilat Sorumlusu gibi görev yapan isimler gözaltına alındı. Operasyonun 15 Eylül’de bir mağdurun ifade vermesi üzerine başlatıldığı ifade edilirken ifadeyi veren mağdurun eski Süper Lig yardımcı hakemi Ali Tuna olduğu iddia edildi. İddilara yönelik kesin bir açıklama gelmezken eski hakemin kariyeri mercek altına alındı.

HAKEM ALİ TUNA KİMDİR?

Süper Lig’de yardımcı hakem olarak görev yapan Ali Tuna, 1 Ocak 1986 yılında ’de dünyaya geldi.

Eskişehir bölgesinde görev yapan Ali Tuna, son olarak 26 Ekim’de oynanan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor- Iğdır mücadelesinde 1. yardımcı hakem olarak görev yapmıştı.

Hakem Ali Tuna kimdir, hangi görevlerde bulundu, gerçek mesleği ne? Eski Süper Lig Yardımcı hakemi Ali Tuna’nın biyografisi…

Kariyerinde Süper Lig’de ise son olarak 2024-2025 sezonunda oynanan  Konyaspor- Alanyaspor mücadelesinde ikinci yardımcı hakem olarak görev yapmıştı.

Hakemlik kariyerinin yanı sıra ’nde Adli Bilişim Uzmanı olarak görev yaptığı bilinmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonunun ardından eski hakem Ali Tuna sosyal medya hesabından “ Haklıysan korkma hak seni korur” paylaşımı yapmıştı.

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ETİKETLER
#kırşehir
#emniyet genel müdürlüğü
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Ferhat Gündoğdu
#Ali Tuna
#Gündem
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