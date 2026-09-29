Hakem Ali Tuna kimdir, hangi görevlerde bulundu, gerçek mesleği ne? Eski Süper Lig Yardımcı hakemi Ali Tuna’nın biyografisi…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı, TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili, TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi, MHK Üyesi ve eğitim sorumlusu, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Teşkilat Sorumlusu gibi görev yapan isimler gözaltına alındı. Operasyonun 15 Eylül’de bir mağdurun ifade vermesi üzerine başlatıldığı ifade edilirken ifadeyi veren mağdurun eski Süper Lig yardımcı hakemi Ali Tuna olduğu iddia edildi. İddilara yönelik kesin bir açıklama gelmezken eski hakemin kariyeri mercek altına alındı.

HAKEM ALİ TUNA KİMDİR?

Süper Lig’de yardımcı hakem olarak görev yapan Ali Tuna, 1 Ocak 1986 yılında Kırşehir’de dünyaya geldi.

Eskişehir bölgesinde görev yapan Ali Tuna, son olarak 26 Ekim’de oynanan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor- Iğdır mücadelesinde 1. yardımcı hakem olarak görev yapmıştı.

Kariyerinde Süper Lig’de ise son olarak 2024-2025 sezonunda oynanan Konyaspor- Alanyaspor mücadelesinde ikinci yardımcı hakem olarak görev yapmıştı.

Hakemlik kariyerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Adli Bilişim Uzmanı olarak görev yaptığı bilinmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonunun ardından eski hakem Ali Tuna sosyal medya hesabından “ Haklıysan korkma hak seni korur” paylaşımı yapmıştı.