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Hakkari'de Yüksekova-Dağlıca Karayolu trafiğe kapatıldı

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Aralık 2024 00:39 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 00:43
Hakkari&#039;de Yüksekova-Dağlıca Karayolu trafiğe kapatıldı

Yüksekova-Dağlıca Karayolu trafiğe kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yolun geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Hakkari'de Yüksekova-Dağlıca Karayolu trafiğe kapatıldı - 1. Resim

Yüksekova-Şemdinli, Yüksekova-Esendere yolu kısıklı rampası ile Yüksekova-Dağlıca yolunda kar yağışı etkisini artırdı. Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova-Dağlıca yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün Hakkari ve ilçeleri için yaptığı uyarıdan sonra akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde sis ve soğuk hava etkisini sürdürürken, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Merkezde başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürürken, ilçenin Pizok TOKİ yolunu kullanan çok sayıda araç mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek evlerine ayakla gitti.

Öte yandan bölgede kar yağışı aralıklı olarak devam ederken, ekipler yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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