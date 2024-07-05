Hakkarili köy sakinlerinden bozuk yayla yoluna tepki: Acil çözüm bekliyoruz!

05 Temmuz 2024 23:46 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 23:48

İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüntülendi: Kameralara böyle yansıdı!

İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüntülendi: Kameralara böyle yansıdı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Akpınar köyünün Duranlar mezrası sakinleri, bozuk yayla yolu yüzünden adeta çile çekiyor. Köy ile mezra arasındaki 5 kilometrelik yolun kazalı ve tehlikeli durumundan yakınan köy sakinleri, yetkililerden acil çözüm bekliyor. Köylüler, ölümlü kazaların yaşanmaması için yardım istiyor.

İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre, ilçenin Esendere mıntıkasında yer alan Akpınar köyü Duranlar mezrasında yayla yolunun bozuk olmasından dolayı köy sakinleri zorluk yaşıyor.

“LÜTFEN ONARIMA ALIN, GEÇİM KAYNAĞIMIZ YAYLADA”

Yetkililere seslenen köy sakinleri, “Kış boyunca hayvanlarımız orada ve berivanlar her gün sağım için gidiyorlar. Yolun bozuk ve tehlikeli olması ise gitmemizi de zorluyor. Yetkililere sesleniyoruz; lütfen yolumuzu onarıma alın. Çünkü tüm geçim kaynağımız yaylada” dedi.