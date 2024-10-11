İçinde hasta olan ambulansın yolunu kesip şoförü darp ettiler

11 Ekim 2024 23:09 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 23:11

Bursa'da ambulansın yolu kesilerek şoförü darp edildi. Acil durumdaki hastayı götürmek için emniyet yolundan seyreden ambulansın önüne kıran araçtan çıkanlar sürücüye saldırıp darp ettiler. Dehşet anları kameraya yansıdı.

Bursa​'da 80 yaşındaki hastayı yoğun trafikte hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans​ trafik magandaları tarafından saldırıya uğradı. Gemlik Devlet Hastanesinden Bursa Şehir Hastanesine doğru seyreden ambulans emniyet şeridinde seyredince, içinde hasta olup olmadığını kontrol etmek isteyenler tarafından yolu kesildi. Kavga anları kameraya yansıdı.

AMBULANSIN YOLU KESİLDİ ŞOFÖRÜ DARP EDİLDİ

Muhammed Ali K.'nın yönetimindeki ambulans ve acil sağlık çalışanları hastayı Bursa Şehir Hastanesine taşırken yol isteyen bir aracın tacizine uğradı. İstanbul-İzmir Otoyolu'na giren ambulansın emniyet şeridinde ilerlerken arkasından gelen otomobilin sürücüsü tarafından selektör yapıp korna çalarak yol vermesi istendi.

ARAÇTAN İNİP TARTIŞTILAR

İddiaya göre ambulans sürücüsü ve diğer aracın sürücüsü arasında hakaret içerikli sözler sebebiyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.S.Y. aracıyla ambulansın önünde durup çocuklarıyla araçtan indi. S.Y.'nin 22 yaşındaki oğlu M.Y. tartışma esnasında kendisini ittiği gerekçesiyle şoföre iki yumruk attı. Babası ise kendisini uzaklaştırmaya çalıştı.

Dudağı patlayan Muhammet Ali K.'nın yardımına arkadaşları koştu. Yaralanan Muhammet Ali K.'nın ilk müdahalesi kendi sürdüğü ambulansta yapıldı. Hastaneye giden genç adamın dudağına 12 dikiş atıldı. Hastaneden çıktıktan sonra karakola giden ambulans sürücüsü şahıslardan şikayetçi oldu. Karşı taraftaki şahıslar da kendilerine hakaret edildiğini öne sürüp, şikayetçi oldular.

Cumhuriyet Savcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.