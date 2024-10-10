İstanbul'da 1'inci sınıf öğrencisi okula bıçak getirdi: Boğazınızı keserim!

10 Ekim 2024 07:23 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 07:31

Ümraniye'de birinci sınıf öğrencisi okula bıçak getirerek sınıf arkadaşlarına tehditler savurdu. Çocuğun "Boğazınızı keserim" diyerek ilkokul öğrencilerini korkuttuğu öğrenildi. Bir veli şikayetini kayıt altına alarak müdürün müdahale etmediğini iddia etti.

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İstanbul​ Ümraniye​'de 1'inci sınıf öğrencisinin okula 3 kez bıçak​ getirdiği öne sürüldü. Bir veli tarafından kaydedilen görüntülere göre öğrencilere yönelik tehditler sonrası polis incelemesi başlatıldı. Müdürün olaya karışmadığı veli tarafından dile getirildi.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir ilkokul öğrencisinin okula bıçak getirdiği ve bazı öğrencileri tehdit ettiği iddiasıyla ilgili inceleme yaptı. Çalışmalar sonucu kimlik bilgileri tespit edilen öğrenci, savcılığın talimatıyla ailesine teslim edildi.