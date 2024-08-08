İstanbul’da faciadan dönüldü! Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Ağustos 2024 01:12 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 01:14
Esenyurt'ta, seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul'un Esenkent Mahallesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Şoför, otobüsü yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, otobüste hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı