Arnavutköy Yeniköy sahilinde kıyıya vurmuş halde bulunan ve Rusya-Ukrayna savaşından kaldığı değerlendirilen İHA kalıntısı, Sualtı Savunma (SAS) komandoları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. İmha sırasında kumlar metrelerce havaya yükselirken, patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul’da film sahnelerini aratmayan görüntüler: Sahilde İHA kalıntısı patlatıldı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 168

İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde Yeniköy sahilinde, Rusya-Ukrayna savaşından kaldığı değerlendirilen insansız hava aracına (İHA) ait şüpheli bir kalıntı bulundu. İçerisinde yakıt bulunduğu belirtilen cisim nedeniyle sahil yolu güvenlik amacıyla trafiğe kapatılırken, bölgeye sevk edilen Sualtı Savunma (SAS) komandoları çalışma başlattı.

İş makinesiyle sahilde açılan çukura yerleştirilen şüpheli cisim kontrollü şekilde imha edildi. Büyük bir patlamanın meydana geldiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, patlamanın ardından sahilde derin bir çukur oluştu ve kumlar sahil yoluna kadar savruldu.

SAS KOMANDOLARI BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olay, Arnavutköy Yeniköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil bölgesinde çalışma yapan ekipler kıyıya vurmuş halde bulunan ve insansız hava aracına ait olduğu değerlendirilen bir cisim fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemelerinin ardından cismin oluşturabileceği risk nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Sahil yolu araç ve yaya trafiğine kapatılırken, bölgede kontrollü imha çalışması yapılmasına karar verildi.

Şüpheli cismin incelenmesi ve güvenli şekilde imha edilmesi amacıyla bölgeye Sualtı Savunma (SAS) komandoları sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik tedbirlerini artırırken, sahilde iş makinesiyle geniş bir çukur açıldı.

Yapılan hazırlıkların ardından İHA'ya ait olduğu değerlendirilen kalıntı iş makinesi yardımıyla açılan çukurun içerisine yerleştirildi. Çevrede bulunan ekiplerin güvenli bölgeye çekilmesinin ardından kontrollü imha için hazırlık tamamlandı.

PATLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI

SAS komandolarının çalışmasının ardından şüpheli cisim kontrollü şekilde patlatıldı. Patlamanın şiddetiyle sahildeki kumlar metrelerce yükselerek sahil yoluna kadar savruldu. İmhanın ardından cismin yerleştirildiği noktada derin bir çukur oluştu. Patlama anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde sahilde sessizliğin hakim olduğu sırada büyük bir patlama meydana geldiği, patlamayla birlikte tonlarca kumun havaya yükseldiği ve geniş bir alana dağıldığı görülüyor. Ortaya çıkan görüntüler adeta aksiyon filmi sahnelerini aratmadı.